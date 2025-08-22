Чому США не можуть завершити війну в Україні - Трамп назвав її найскладнішою

Трамп пояснив, чому досі не зміг зупинити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп поскаржився, що очільник України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін продовжують воювати замість того, щоб зустрітися віч-на-віч. А також назвав війну в Україні найскладнішою серед тих, які він зупинив.
Про це Трамп заявив спілкуючись із пресою в Народному домі — освітньому музеї Білого дому.
Трамп порівняв Зеленського і Путіна з олією та оцетом
Американський лідер наголосив, що незважаючи на те, що Зеленський та Путін не дуже добре ладнають, вони повинні зустрітися.
"Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом, знаєте, це як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо. А потім побачимо, чи доведеться мені там бути. Я б волів, щоб вони провели зустріч... Але тим часом вони продовжують воювати і продовжують вбивати людей", — каже він.
Трамп зазначив, що Україна та РФ зараз втрачає по 7000 тисяч людей і назвав це "дуже безглуздим".
"Я зупинив сім війн. Я хотів би зробити цю, яку я думав, що вона буде посередині за складністю, а вона виявляється найскладнішою", — додав він.
Додамо, що це Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Україна неодноразово повторювала, що готова до миру, проте Путін щоразу показує, що не має наміру завершувати війну, а також уникає переговорів із Зеленським.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише Трамп.
А генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, якими мають бути гарантії безпеки для України. Він підкреслив, що ці домовленості мають стати стримувальним фактором для Путіна.
