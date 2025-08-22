Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп пояснив, чому досі не зміг зупинити війну в Україні

Трамп пояснив, чому досі не зміг зупинити війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 18:41
Чому США не можуть завершити війну в Україні - Трамп назвав її найскладнішою
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що очільник України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін продовжують воювати замість того, щоб зустрітися віч-на-віч. А також назвав війну в Україні найскладнішою серед тих, які він зупинив.

Про це Трамп заявив спілкуючись із пресою в Народному домі — освітньому музеї Білого дому.

Реклама
Читайте також:

Трамп порівняв Зеленського і Путіна з олією та оцетом

Американський лідер наголосив, що незважаючи на те, що Зеленський та Путін не дуже добре ладнають, вони повинні зустрітися.

"Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом, знаєте, це як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо. А потім побачимо, чи доведеться мені там бути. Я б волів, щоб вони провели зустріч... Але тим часом вони продовжують воювати і продовжують вбивати людей", — каже він.

Трамп зазначив, що Україна та РФ зараз втрачає по 7000 тисяч людей і назвав це "дуже безглуздим".

"Я зупинив сім війн. Я хотів би зробити цю, яку я думав, що вона буде посередині за складністю, а вона виявляється найскладнішою", — додав він.

Додамо, що це Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Україна неодноразово повторювала, що готова до миру, проте Путін щоразу показує, що не має наміру завершувати війну, а також уникає переговорів із Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише Трамп.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, якими мають бути гарантії безпеки для України. Він підкреслив, що ці домовленості мають стати стримувальним фактором для Путіна.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп перемир'я війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації