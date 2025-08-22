Почему США не могут завершить войну в Украине - Трамп назвал ее самой сложной

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что глава Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. А также назвал войну в Украине самой сложной среди тех, которые он остановил.

Об этом Трамп заявил общаясь с прессой в Народном доме — образовательном музее Белого дома.

Реклама

Читайте также:

Трамп сравнил Зеленского и Путина с маслом и оцетом

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на то, что Зеленский и Путин не очень хорошо ладят, они должны встретиться.

"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе, знаете, это как масло и уксус. Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам, но посмотрим. А потом увидим, придется ли мне там быть. Я бы предпочел, чтобы они провели встречу... Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей", — говорит он.

Трамп отметил, что Украина и РФ сейчас теряет по 7000 тысяч человек и назвал это "очень бессмысленным".

"Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать эту, которую я думал, что она будет посередине по сложности, а она оказывается самой сложной", — добавил он.

Добавим, что это Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Украина неоднократно повторяла, что готова к миру, однако Путин каждый раз показывает, что не имеет намерения завершать войну, а также избегает переговоров с Зеленским.

Напомним, Зеленский заявил, что остановить Путина может только Трамп.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что эти договоренности должны стать сдерживающим фактором для Путина.