Главная Новости дня Трамп объяснил, почему до сих пор не смог остановить войну

Трамп объяснил, почему до сих пор не смог остановить войну

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:41
Почему США не могут завершить войну в Украине - Трамп назвал ее самой сложной
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что глава Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. А также назвал войну в Украине самой сложной среди тех, которые он остановил.

Об этом Трамп заявил общаясь с прессой в Народном доме — образовательном музее Белого дома.

Читайте также:

Трамп сравнил Зеленского и Путина с маслом и оцетом

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на то, что Зеленский и Путин не очень хорошо ладят, они должны встретиться.

"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе, знаете, это как масло и уксус. Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам, но посмотрим. А потом увидим, придется ли мне там быть. Я бы предпочел, чтобы они провели встречу... Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей", — говорит он.

Трамп отметил, что Украина и РФ сейчас теряет по 7000 тысяч человек и назвал это "очень бессмысленным".

"Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать эту, которую я думал, что она будет посередине по сложности, а она оказывается самой сложной", — добавил он.

Добавим, что это Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Украина неоднократно повторяла, что готова к миру, однако Путин каждый раз показывает, что не имеет намерения завершать войну, а также избегает переговоров с Зеленским.

Напомним, Зеленский заявил, что остановить Путина может только Трамп.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что эти договоренности должны стать сдерживающим фактором для Путина.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
