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Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву — CNN

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:38
У CNN з’явились записи, де Трамп погрожує Цзіньпіну та Путіну
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі донорів у 2024 році розповів, що під час свого президентства погрожував Володимиру Путіну "розбомбити Москву до смерті", якщо той зважиться на напад на Україну. Окрім того, Трамп погрожував й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, якщо він воюватиме проти Тайваню.

Про це свідчить аудіозапис, отриманий CNN.

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"Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору.А потім (Путін. —Ред.) каже щось на кшталт: "Я тобі не вірю". Але він повірив мені на 10%", — наводить CNN слова Трампа.

Зі слів Трампа, він застосовував подібну тактику і щодо лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Зокрема, він попередив, що у разі нападу на Тайвань Сполучені Штати вдадуться до бомбардування Пекіна.

"Він подумав, що я збожеволів", — сказав Трамп, додавши, що після цього "у нас ніколи не було проблем".

Аудіозаписи потрапили до журналістів Джоша Доузі, Тайлера Пейджера та Ісаака Арнсдорфа. Вони використали їх у своїй книзі, яка описує передвиборчу кампанію Трампа 2024 року. До цього вміст записів не транслювався публічно.

"Трамп посилався на свої розмови з Путіним та Сі, стверджуючи, що він би запобіг конфліктам в Україні та Газі, якби був президентом замість Джо Байдена — твердження, яке він продовжує повторювати, намагаючись зараз припинити обидві війни", — зазначили в CNN.

З аудіо випливає, що Трамп у неформальній обстановці дозволяв собі відверті коментарі про зовнішню політику та внутрішні питання. Зокрема, він говорив про масову депортацію студентів-протестувальників, а також висловлював думку, що громадяни, які отримують соціальну допомогу, завжди підтримують демократів. Виборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст оприлюднених аудіозаписів.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп висловився про Путіна і натякнув на готовність запровадити нові санкції проти Росії.

Також Дональд Трамп підтвердив намір поновити поставки зброї України. На це вже відреагували в Кремлі

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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