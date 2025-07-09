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Главная Новости дня Трамп угрожал Путину разбомбить Москву — CNN

Трамп угрожал Путину разбомбить Москву — CNN

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:38
В CNN появились записи, где Трамп угрожает Цзиньпину и Путину
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече доноров в 2024 году рассказал, что во время своего президентства угрожал Владимиру Путину "разбомбить Москву до смерти", если тот решится на нападение на Украину. Кроме того, Трамп угрожал и лидеру Китая Си Цзиньпину, если он будет воевать против Тайваня.

Об этом свидетельствует аудиозапись, полученная CNN.

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"Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву до смерти. Говорю тебе, у меня нет выбора." А потом (Путин. — Ред.) говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", — приводит CNN слова Трампа.

По словам Трампа, он применял подобную тактику и в отношении лидера Китая Си Цзиньпина. В частности, он предупредил, что в случае нападения на Тайвань Соединенные Штаты прибегнут к бомбардировке Пекина.

"Он подумал, что я сошел с ума", — сказал Трамп, добавив, что после этого "у нас никогда не было проблем".

Аудиозаписи попали к журналистам Джошу Доузи, Тайлеру Пейджеру и Исааку Арнсдорфу. Они использовали их в своей книге, которая описывает предвыборную кампанию Трампа 2024 года. До этого содержимое записей не транслировалось публично.

"Трамп ссылался на свои разговоры с Путиным и Си, утверждая, что он бы предотвратил конфликты в Украине и Газе, если бы был президентом вместо Джо Байдена — утверждение, которое он продолжает повторять, пытаясь сейчас прекратить обе войны", — отметили в CNN.

Из аудио следует, что Трамп в неформальной обстановке позволял себе откровенные комментарии о внешней политике и внутренних вопросах. В частности, он говорил о массовой депортации студентов-протестующих, а также высказывал мнение, что граждане, получающие социальную помощь, всегда поддерживают демократов. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать содержание обнародованных аудиозаписей.

Напомним, недавно Дональд Трамп высказался о Путине и намекнул на готовность ввести новые санкции против России.

Также Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить поставки оружия Украине. На это уже отреагировали в Кремле.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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