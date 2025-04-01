Трамп підтвердив загибель американських військових у Литві

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що тіла трьох з чотирьох американських військових, які вважалися зниклими безвісти після того, як їхня бронемашина затонула в болоті в Литві минулого тижня, були знайдені. Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Про це інформує CNN.

Читайте також:

Трамп прокоментував загибель військових США у Литві

"Троє більше не з нами, і один, на жаль, можливо, в тій же категорії, але вони ще не оголосили про це", — сказав лідер США в Овальному кабінеті.

Раніше повідомлялося, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються, щоб знайти четвертого солдата армії США.

Солдати зі своєю машиною, M88 Hercules, зникли вранці 25 березня, коли виконували навчальну місію з технічного обслуговування, відновлюючи іншу американську машину на литовському полігоні.

Трамп сказав, що під вагою вантажівки, в якій перебували солдати, обвалився берег озера.

"Це надзвичайно важкий транспортний засіб, і якщо вони трохи послизнулися, то... мабуть, так і сталося, і він перекинувся", — сказав президент США.

Нагадаємо, що нещодавно у Литві витягли з болота бронеавтомобіль Hercules, в якому перебували четверо солдатів США.

Згодом стало відомо, що у Литві загинули військовослужбовці США, які перебували в потонулій бронемашині. Однак на той момент не було відомо, чи знайшли там їх тіла.