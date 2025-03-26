У Литві зникли безвісти четверо військових США, — ЗМІ

Американські військові зникли безвісти під час навчань у Литві
У Литві під час навчань зникли безвісти четверо американських військових. Їхній гусеничний транспортний засіб було знайдено в болоті.
Про це пише Delfi у середу, 26 березня.
Зникнення військових
Сьогодні литовські військові заявили, що під час навчань на полігоні Пабраде вчора увечері зникли четверо американських військових і одна гусенична машина, наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Низка ЗМІ повідомили, що військові загинули, однак офіційні джерела поки не підтверджують ці дані. Водночас їхній гусеничний транспортний засіб було знайдено в болоті.
До пошуків були залучені литовські та іноземні військовослужбовці, а також вертольоти ВПС і Служби охорони держкордону Литви. Сьогодні було встановлено можливе місце зникнення, пошуково-рятувальну операцію проводили під керівництвом Збройних сил Литви із залученням додаткових можливостей Департаменту протипожежної охорони і порятунку та інших відомств.
Командування Армії США в Європі та Африці зазначило, що зниклі військовослужбовці були з Першої бригади Третьої піхотної дивізії і проводили планові тактичні навчання.
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