В Литве пропали без вести четверо военных США, - СМИ

Американские военные. Иллюстративное фото: REUTERS

В Литве во время учений пропали без вести четверо американских военных. Их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте.

Об этом пишет Delfi в среду, 26 марта.

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Исчезновение военных

Сегодня литовские военные заявили, что во время учений на полигоне Пабраде вчера вечером исчезли четверо американских военных и одна гусеничная машина, сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Несколько СМИ сообщили, что военные погибли, однако официальные источники пока не подтверждают эти данные. В то же время их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте.

К поискам были привлечены литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты ВВС и Службы охраны госграницы Литвы. Сегодня было установлено возможное место исчезновения, поисково-спасательную операцию проводили под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных возможностей Департамента противопожарной охраны и спасения и других ведомств.

Командование Армии США в Европе и Африке отметило, что пропавшие военнослужащие были из Первой бригады Третьей пехотной дивизии и проводили плановые тактические учения.

Напомним, в США нашли мертвой бывшего прокурора Джессику Абер, которая руководила расследованиями по утечкам секретной информации и российских военных преступлений.

Ранее в ЕС подтвердили выход США из группы мониторинга военных преступлений России в Украине.