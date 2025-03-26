МЗС Британії зробило заяву щодо переговорів США та РФ

Голова МЗС Британії Девід Леммі. Фото: UK parlament

Агентство Великої Британії з міжнародного розвитку зробило заяву щодо переговорів Сполучених Штатів Америки та Росії в Ер-Ріярді Саудівської Аравії. Там зазначили, що мають "тісний контакт" зі США та Україною.

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

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"Ми перебуваємо в тісному контакті з США та Україною після завершення сьогоднішніх переговорів в Ер-Ріяді", — йдеться у тексті заяви.

МЗС Британії наголосило, що Президент України Володимир Зеленський показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне та безумовне припинення вогню. Там висловили сподівання, що російський президент Володимир Путін погодиться на це "без подальших зволікань".

"Ми дякуємо США за їхні зусилля. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру", — додала пресслужба.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відповів, коли розпочне діяти домовленість з Росією про припинення вогню.

А в Кремлі виклали свої умови, необхідні для встановлення перемир'я з Україною на морі.