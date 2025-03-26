МИД Британии сделал заявление относительно переговоров США и РФ

Глава МИД Британии Дэвид Лемми. Фото: UK parlament

Агентство Великобритании по международному развитию сделало заявление относительно переговоров Соединенных Штатов Америки и России в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Там отметили, что у них "тесный контакт" с США и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

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"Мы находимся в тесном контакте с США и Украиной после завершения сегодняшних переговоров в Эр-Рияде", — говорится в тексте заявления.

МИД Великобритании отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский показал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Там выразили надежду, что российский президент Владимир Путин согласится на это "без дальнейших промедлений".

"Мы благодарим США за их усилия. Мы продолжаем тесно сотрудничать с международными партнерами для достижения длительного и прочного мира", — добавила пресс-служба.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда начнет действовать договоренность с Россией о прекращении огня.

А в Кремле изложили свои условия, необходимые для установления перемирия с Украиной на море.