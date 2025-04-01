Трамп подтвердил гибель американских военных в Литве

Трамп подтвердил гибель военных США в Литве — CNN
Президент США Дональд Трамп сообщил, что тела трех из четырех американских военных, которые считались пропавшими без вести после того, как их бронемашина затонула в болоте в Литве на прошлой неделе, были найдены. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.
Об этом информирует CNN.
Трамп прокомментировал гибель военных США в Литве
"Трое больше не с нами, и один, к сожалению, возможно, в той же категории, но они еще не объявили об этом", — сказал лидер США в Овальном кабинете.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы продолжаются, чтобы найти четвертого солдата армии США.
Солдаты вместе с машиной, M88 Hercules, исчезли утром 25 марта, когда выполняли учебную миссию по техническому обслуживанию, восстанавливая другую американскую машину на литовском полигоне.
Трамп сказал, что вероятно, под весом грузовика, в котором находились солдаты, обвалился берег озера.
"Это очень тяжелое транспортное средство, и если они немного поскользнулись, то... видимо, так и произошло, и он перевернулся", — сказал президент США.
Напомним, что недавно в Литве вытащили из болота бронеавтомобиль Hercules, в котором находились четверо солдат США.
Впоследствии стало известно, что в Литве погибли военнослужащие США, которые находились в утонувшей бронемашине. Однако на тот момент не было известно, нашли ли там их тела.
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