Трамп подтвердил гибель американских военных в Литве

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что тела трех из четырех американских военных, которые считались пропавшими без вести после того, как их бронемашина затонула в болоте в Литве на прошлой неделе, были найдены. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом информирует CNN.

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"Трое больше не с нами, и один, к сожалению, возможно, в той же категории, но они еще не объявили об этом", — сказал лидер США в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы продолжаются, чтобы найти четвертого солдата армии США.

Солдаты вместе с машиной, M88 Hercules, исчезли утром 25 марта, когда выполняли учебную миссию по техническому обслуживанию, восстанавливая другую американскую машину на литовском полигоне.

Трамп сказал, что вероятно, под весом грузовика, в котором находились солдаты, обвалился берег озера.

"Это очень тяжелое транспортное средство, и если они немного поскользнулись, то... видимо, так и произошло, и он перевернулся", — сказал президент США.

Напомним, что недавно в Литве вытащили из болота бронеавтомобиль Hercules, в котором находились четверо солдат США.

Впоследствии стало известно, что в Литве погибли военнослужащие США, которые находились в утонувшей бронемашине. Однако на тот момент не было известно, нашли ли там их тела.