Трагедія на полігоні у Литві — четверо американських військових загинули

Рятувальна операція в Литві. Фото: REUTERS/Janis Laizans

У Литві загинули американські військові, які перебували в потонулій бронемашині. Однак наразі невідомо, чи знайшли там їх тіла.

Про це повідомляє LRT у понеділок, 31 березня.

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Після того як бронемашину підняли на поверхню, прокуратура Латвії розпочала досудове розслідування загибелі солдатів, що були всередині.

Рятувальна операція в Литві. Фото: REUTERS/Janis Laizans

"Розпочато досудове розслідування для встановлення причини смерті", — повідомила генеральний прокурор Ніда Грунскене.

Рятувальна операція в Литві. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Відомо, що гусенична рятувальна машина M88 Hercules з чотирма військовими США зникла у вівторок під час навчань на полігоні. Її знайшли наступного дня на глибині пʼять метрів у болоті.

Рятувальна операція в Литві. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Техніку було витягнуто сьогодні під час рятувальної операції. Наразі невідомо, чи були там тіла військових.

Нагадаємо, з болота у Литві витягли бронеавтомобіль Hercules. На місці події продовжують працювати литовська військова поліція та американські слідчі.

Раніше стало відомо, що під час навчань у Литві зникли безвісти четверо військових США.