Трагедія на полігоні у Литві — четверо американських військових загинули

У Литві військові США з потонулої бронемашини загинули, — ЗМІ
У Литві загинули американські військові, які перебували в потонулій бронемашині. Однак наразі невідомо, чи знайшли там їх тіла.
Про це повідомляє LRT у понеділок, 31 березня.
Смерть військових США у Литві
Після того як бронемашину підняли на поверхню, прокуратура Латвії розпочала досудове розслідування загибелі солдатів, що були всередині.
"Розпочато досудове розслідування для встановлення причини смерті", — повідомила генеральний прокурор Ніда Грунскене.
Відомо, що гусенична рятувальна машина M88 Hercules з чотирма військовими США зникла у вівторок під час навчань на полігоні. Її знайшли наступного дня на глибині пʼять метрів у болоті.
Техніку було витягнуто сьогодні під час рятувальної операції. Наразі невідомо, чи були там тіла військових.
Нагадаємо, з болота у Литві витягли бронеавтомобіль Hercules. На місці події продовжують працювати литовська військова поліція та американські слідчі.
Раніше стало відомо, що під час навчань у Литві зникли безвісти четверо військових США.
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