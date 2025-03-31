Трагедия на полигоне в Литве -- четверо американских военных погибли

Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

В Литве погибли американские военные, которые находились в утонувшей бронемашине. Однако пока неизвестно, нашли ли там их тела.

Об этом сообщает LRT в понедельник, 31 марта.

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После того как бронемашину подняли на поверхность, прокуратура Латвии начала досудебное расследование гибели солдат, которые были внутри.

Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

"Начато досудебное расследование для установления причины смерти", — сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.

Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Известно, что гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя военными США исчезла во вторник во время учений на полигоне. Ее нашли на следующий день на глубине пять метров в болоте.

Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Техника была извлечена сегодня во время спасательной операции. Пока неизвестно, были ли там тела военных.

Напомним, из болота в Литве вытащили бронеавтомобиль Hercules. На месте происшествия продолжают работать литовская военная полиция и американские следователи.

Ранее стало известно, что во время учений в Литве пропали без вести четверо военных США.