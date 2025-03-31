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В Литве военные США из утонувшей бронемашины погибли, — СМИ

31 марта 2025 13:30
Аркадий Пастула - Редактор
Трагедия на полигоне в Литве -- четверо американских военных погибли
Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans
Аркадий Пастула - Редактор

В Литве погибли американские военные, которые находились в утонувшей бронемашине. Однако пока неизвестно, нашли ли там их тела.

Об этом сообщает LRT в понедельник, 31 марта.

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После того как бронемашину подняли на поверхность, прокуратура Латвии начала досудебное расследование гибели солдат, которые были внутри.

У Литві затонула бронемашина з військовими США
Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

"Начато досудебное расследование для установления причины смерти", — сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.

Рятувальна операція у Литві
Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Известно, что гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя военными США исчезла во вторник во время учений на полигоне. Ее нашли на следующий день на глубине пять метров в болоте.

Рятувальники в Литві
Спасательная операция в Литве. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Техника была извлечена сегодня во время спасательной операции. Пока неизвестно, были ли там тела военных.

Напомним, из болота в Литве вытащили бронеавтомобиль Hercules. На месте происшествия продолжают работать литовская военная полиция и американские следователи.

Ранее стало известно, что во время учений в Литве пропали без вести четверо военных США.

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