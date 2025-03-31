Американські військові зникли безвісти під час навчань у Литві — з болота дістали бронеавтомобіль Hercules

У Литві витягли з болота авто, в якому можуть бути військові США
У Литві витягли з болота бронеавтомобіль Hercules, в якому можуть перебувати четверо американських військових. На місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі.
Про це повідомили в литовському міністерстві оборони.
Трагедія на полігоні
Чи були всередині бронеавтомобіля військові, поки що невідомо. На місці події продовжують працювати литовська військова поліція та американські слідчі, які з’ясовують деталі інциденту.
"Після завершення операції з вилучення бронетехніки з болота на місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі. Ми залишатимемося терплячими та зосередженими, поки вони збиратимуть більше інформації про ситуацію", — йдеться у повідомленні.
Як зазначає LRT, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що саме Сполучені Штати першими оприлюднять інформацію щодо можливого зникнення військових, відповідно до досягнутих домовленостей.
Нагадаємо, під час навчань у Литві безвісти зникли четверо американських військових. Їхній гусеничний бронетранспортер виявили в болоті.
Тим часом в Україні збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
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