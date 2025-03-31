Американські військові зникли безвісти під час навчань у Литві — з болота дістали бронеавтомобіль Hercules

Роботи на місці трагедії. Фото: LRT

У Литві витягли з болота бронеавтомобіль Hercules, в якому можуть перебувати четверо американських військових. На місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі.

Про це повідомили в литовському міністерстві оборони.

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Чи були всередині бронеавтомобіля військові, поки що невідомо. На місці події продовжують працювати литовська військова поліція та американські слідчі, які з’ясовують деталі інциденту.

"Після завершення операції з вилучення бронетехніки з болота на місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі. Ми залишатимемося терплячими та зосередженими, поки вони збиратимуть більше інформації про ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає LRT, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що саме Сполучені Штати першими оприлюднять інформацію щодо можливого зникнення військових, відповідно до досягнутих домовленостей.

Повідомленя міноборони Литви у X

Нагадаємо, під час навчань у Литві безвісти зникли четверо американських військових. Їхній гусеничний бронетранспортер виявили в болоті.

Тим часом в Україні збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП).