Американские военные пропали без вести во время учений в Литве - из болота достали бронеавтомобиль Hercules

Работы на месте трагедии. Фото: LRT

В Литве вытащили из болота бронеавтомобиль Hercules, в котором могут находиться четверо американских военных. На месте продолжают работу литовская военная полиция и американские следователи.

Об этом сообщили в литовском министерстве обороны.

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Были ли внутри бронеавтомобиля военные, пока неизвестно. На месте происшествия продолжают работать литовская военная полиция и американские следователи, которые выясняют детали инцидента.

"После завершения операции по извлечению бронетехники из болота на месте продолжают работу литовская военная полиция и американские следователи. Мы будем оставаться терпеливыми и сосредоточенными, пока они будут собирать больше информации о ситуации", — говорится в сообщении.

Как отмечает LRT, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что именно Соединенные Штаты первыми обнародуют информацию о возможном исчезновении военных, в соответствии с достигнутыми договоренностями.

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Напомним, во время учений в Литве без вести пропали четверо американских военных. Их гусеничный бронетранспортер обнаружили в болоте.

Тем временем в Украине увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП).