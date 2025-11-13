Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп підписав закон про припинення шатдауну

Трамп підписав закон про припинення шатдауну

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 05:44
Оновлено: 05:44
Трамп підписав законопроєкт про скасування шатдауну в США 12 листопада
Дональд Трамп підписує законопроєкт. Фото: скріншот із трансляції

Президент США Дональд Трамп 12 листопада підписав законопроєкт про фінансування уряду. Тепер найтриваліший шатдаун в історії США офіційно зупинено.

Про це повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

Шатдаун у США закінчено

Законопроєкт опинився на столі президента після того, як увечері 12 листопада його схвалила Палата представників США.

Сам момент підписання документа транслював Білий дім.

Нагадаємо, що майже всі республіканці в Палаті представників, а також деякі демократи — підтримали законопроєкт про фінансування уряду до 30 січня. І тепер, після підписання документа Трампом, 43-денний шатдаун нарешті закінчено.

Раніше ми писали, що в понеділок законопроєкт схвалили в Сенаті США.

США закон Дональд Трамп Конгрес уряд фінанси
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації