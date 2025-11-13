Трамп підписав законопроєкт про скасування шатдауну в США 12 листопада

Дональд Трамп підписує законопроєкт. Фото: скріншот із трансляції

Президент США Дональд Трамп 12 листопада підписав законопроєкт про фінансування уряду. Тепер найтриваліший шатдаун в історії США офіційно зупинено.

Про це повідомляє CNN.

Шатдаун у США закінчено

Законопроєкт опинився на столі президента після того, як увечері 12 листопада його схвалила Палата представників США.

Сам момент підписання документа транслював Білий дім.

Нагадаємо, що майже всі республіканці в Палаті представників, а також деякі демократи — підтримали законопроєкт про фінансування уряду до 30 січня. І тепер, після підписання документа Трампом, 43-денний шатдаун нарешті закінчено.

Раніше ми писали, що в понеділок законопроєкт схвалили в Сенаті США.