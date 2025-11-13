Трамп підписав законопроєкт про скасування шатдауну в США 12 листопада

Трамп підписав закон про припинення шатдауну
Президент США Дональд Трамп 12 листопада підписав законопроєкт про фінансування уряду. Тепер найтриваліший шатдаун в історії США офіційно зупинено.
Про це повідомляє CNN.
Шатдаун у США закінчено
Законопроєкт опинився на столі президента після того, як увечері 12 листопада його схвалила Палата представників США.
Сам момент підписання документа транслював Білий дім.
Нагадаємо, що майже всі республіканці в Палаті представників, а також деякі демократи — підтримали законопроєкт про фінансування уряду до 30 січня. І тепер, після підписання документа Трампом, 43-денний шатдаун нарешті закінчено.
Раніше ми писали, що в понеділок законопроєкт схвалили в Сенаті США.
Читайте Новини.LIVE!