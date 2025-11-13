Палата представників США проголосувала за припинення шатдауну 12 листопада

Засідання Конгресу США. Ілюстративне фото: Reuters

Конгрес США проголосував за припинення найтривалішого в історії припинення роботи уряду. Тепер документ відправили на підпис президенту США Дональду Трампу.

Шатдаун у США добігає кінця

Як пише видання, у середу ввечері (у Вашингтоні ще 12 листопада) Палата представників США проголосувала за остаточне схвалення короткострокового законопроєкту про припинення шатдауну після рекордних 43 днів. Голос "за" віддали 222 законодавці, "проти" були 209. Документ передбачає фінансування уряду до 30 січня 2026 року.

"Однак деякі критично важливі програми, які опинилися в пастці нещодавнього припинення роботи, будуть захищені від майбутніх політичних баталій, оскільки законопроєкт передбачає фінансування кількох ключових агентств до кінця 2026 фінансового року", — пише CNN.

Нагадаємо, раніше документ підтримали в Сенаті США. Таким чином, обидві палати Конгресу схвалили законопроєкт, який тепер направлено на підпис Трампу. Після підписання шатдаун у США перетвориться.

Також ми писали, що нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає щонайменше 2 тисячі доларів. Це стане можливим завдяки його тарифам, які він ввів проти країн.