Палата представителей США проголосовала за прекращение шатдауна 12 ноября

Конгресса США проголосовал за прекращение самой продолжительной в истории приостановки работы правительства. Теперь документ отправили на подпись президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в среду вечером (в Вашингтоне еще 12 ноября) Палата представителей США проголосовала за окончательное одобрение краткосрочного законопроекта о прекращении шатдауна после рекордных 43 дней. Голос "за" отдали 222 законодателя, "против" были 209. Документ предусматривает финансирование правительства до 30 января 2026 года.

"Однако некоторые критически важные программы, оказавшиеся в ловушке недавней приостановки работы, будут защищены от будущих политических баталий, поскольку законопроект предусматривает финансирование нескольких ключевых агентств до конца 2026 финансового года", — пишет CNN.

Напомним, ранее документ поддержали в Сенате США. Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили законопроект, который теперь направлен на подпись Трампу. После подписания шатдаун в США превратится.

Также мы писали, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит не менее 2 тысяч долларов. Это станет возможным благодаря его тарифам, который он ввел против стран.