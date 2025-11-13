Трамп подписал законопроект об отмене шатдауна в США 12 ноября

Дональд Трамп подписывает законопроект. Фото: скриншот с трансляции

Президент США Дональд Трамп 12 ноября подписал законопроект о финансировании правительства. Теперь самый продолжительный шатдаун в истории США официально остановлен.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект оказался на столе президента после того, как вечером 12 ноября его одобрила Палата представителей США.

Сам момент подписания документа транслировал Белый дом.

Напомним, что почти все республиканцы в Палате представителей, а также некоторые демократы — поддержали законопроект о финансировании правительства до 30 января. И теперь, после подписания документа Трампом, 43-дневный шатдаун наконец-то окончен.

Ранее мы писали, что в понедельник законопроект одобрили в Сенате США.