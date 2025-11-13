Трамп подписал законопроект об отмене шатдауна в США 12 ноября

Трамп подписал закон о прекращении шатдауна
Президент США Дональд Трамп 12 ноября подписал законопроект о финансировании правительства. Теперь самый продолжительный шатдаун в истории США официально остановлен.
Об этом сообщает CNN.
Шатдаун в США окончен
Законопроект оказался на столе президента после того, как вечером 12 ноября его одобрила Палата представителей США.
Сам момент подписания документа транслировал Белый дом.
Напомним, что почти все республиканцы в Палате представителей, а также некоторые демократы — поддержали законопроект о финансировании правительства до 30 января. И теперь, после подписания документа Трампом, 43-дневный шатдаун наконец-то окончен.
Ранее мы писали, что в понедельник законопроект одобрили в Сенате США.
