Україна
Трамп подписал закон о прекращении шатдауна

Трамп подписал закон о прекращении шатдауна

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 05:44
обновлено: 05:44
Трамп подписал законопроект об отмене шатдауна в США 12 ноября
Дональд Трамп подписывает законопроект. Фото: скриншот с трансляции

Президент США Дональд Трамп 12 ноября подписал законопроект о финансировании правительства. Теперь самый продолжительный шатдаун в истории США официально остановлен.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Шатдаун в США окончен

Законопроект оказался на столе президента после того, как вечером 12 ноября его одобрила Палата представителей США.

Сам момент подписания документа транслировал Белый дом.

Напомним, что почти все республиканцы в Палате представителей, а также некоторые демократы — поддержали законопроект о финансировании правительства до 30 января. И теперь, после подписания документа Трампом, 43-дневный шатдаун наконец-то окончен.

Ранее мы писали, что в понедельник законопроект одобрили в Сенате США.

США закон Дональд Трамп Конгресс правительство финансы
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
