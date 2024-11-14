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Трамп обрав, хто в його команді очолить нацрозвідку США

14 листопада 2024 01:42
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп призначить Тулсі Габбард директором Національної розвідки США
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав, хто буде новим директором Національної розвідки США. Посаду очолить колишня конгресмен від демократичної партії Тулсі Габбард.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Що відомо

Трамп підкреслив, що Габбард, яка є колишньою конгресвумен і підполковником, понад 20 років відстоювала інтереси США та свободу кожного американця.

"Як колишній кандидат на президентську номінацію від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях — тепер вона горда республіканка! Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її прославлену кар'єру, до нашої розвідувальної спільноти, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир через силу", — написав він.

Відомо, що останніми роками Тулсі Габбард часто висловлювалася проти підтримки України.

У квітні 2022 року Центр протидії дезінформації повідомив, що Габбард тривалий час співпрацювала з іноземною аудиторією за фінансової підтримки з боку Росії.

Після початку повномасштабної війни вона неодноразово заявляла, що саме "США винні у військовій агресії Росії", оскільки довгі роки провокували її.

Також вона стверджувала, що правляча еліта у Вашингтоні руками українців прагне завдати шкоди якомога більшій кількості росіян.

"Тулсі Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із Путіним, проте це не заважає їй виступати у якості експерта в ефірі Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України", — писали раніше у ЦПД.

Нагадаємо, що новообраний президент США продовжує формувати свою майбутню команду. Зокрема, посаду міністра оборони очолить ведучий телеканалу Fox News Піт Хегсет.

Тим часом сенатор від Флориди Марко Рубіо стане новим держсекретарем США в адміністрації Трампа.

США Дональд Трамп президент Америка вибори у США 2024

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