Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал, кто станет новым директором Национальной разведки США. Пост возглавит бывший конгрессмен от демократической партии Тулси Габбард.

Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Х.

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Трамп подчеркнул, что Габбард, бывшая конгрессвумен и подполковник, более 20 лет отстаивала интересы США и свободу каждого американца.

"Как бывший кандидат в президентскую номинацию от Демократической партии, она имеет широкую поддержку в обеих партиях — теперь она гордая республиканка! Я знаю, что Тулси принесет бесстрашный дух, который определил ее прославленную карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу", - написал он.

Известно, что в последние годы Тулси Габбард зачастую высказывалась против поддержки Украины.

В апреле 2022 года Центр противодействия дезинформации сообщил, что Габбард долго работала с иностранной аудиторией при финансовой поддержке со стороны России.

После начала полномасштабной войны она неоднократно заявляла, что именно "США виноваты в военной агрессии России", поскольку долгие годы провоцировали ее.

Также она утверждала, что правящая элита в Вашингтоне руками украинцев стремится нанести вред как можно большему количеству россиян.

"Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным, однако это не мешает ей выступать в качестве эксперта в эфире Fox News. Помимо темы войны, Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины", — писали ранее в ЦПД.

Напомним, что новоизбранный президент США продолжает формировать свою будущую команду. В частности, должность министра обороны возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет.

Тем временем сенатор от Флориды Марко Рубио станет новым госсекретарем США в администрации Трампа.