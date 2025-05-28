Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом заради Golden Dome

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Wurm

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо протиракетної системи Golden Dome, запропонувавши Канаді приєднатися до неї або до Сполучених Штатів. За словами Трампа, участь Канади в системі обійдеться їй у 61 мільярд доларів, якщо вона залишиться окремою державою, або ж буде безкоштовною — у разі вступу до США як 51-й штат.

Про це Дональд Трамп висловився в соцмережі Truth Social.

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"Я сказав Канаді, яка дуже хоче бути частиною нашої чудової системи Golden Dome, що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але нуль доларів, якщо стануть нашим улюбленим 51-м штатом. Вони розглядають цю пропозицію!" — написав Трамп у соціальній мережі.

Новітня американська система національної протиракетної оборони Golden Dome здатна виявляти та знищувати загрози з повітря і космосу. Зокрема, система зможе відбивати атаку гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна інвестує в ППО систему Golden Dome.

Своєю чергою Дональд Трамп вже погодив перший транш на систему Golden Dome, проте, низка чиновників Сенату через надвисоку вартість проєкту.

Додамо, що Трамп регулярно закликає Канаду приєднатися до США — таку заяву востаннє він робив, коли Марк Карні був обраний новим прем'єром країни.