Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом ради Golden Dome ради Golden Dome

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Wurm

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно противоракетной системы Golden Dome, предложив Канаде присоединиться к ней или к Соединенным Штатам. По словам Трампа, участие Канады в системе обойдется ей в 61 миллиард долларов, если она останется отдельным государством, или же будет бесплатным — в случае вступления в США как 51-й штат.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social.

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"Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашей замечательной системы Golden Dome, что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, но ноль долларов, если станут нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение! " — написал Трамп в социальной сети.

Новейшая американская система национальной противоракетной обороны Golden Dome способна обнаруживать и уничтожать угрозы с воздуха и космоса. В частности, система сможет отражать атаку гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна инвестирует в ПВО систему Golden Dome.

В свою очередь Дональд Трамп уже согласовал первый транш на систему Golden Dome, однако, ряд чиновников Сената из-за сверхвысокой стоимости проекта.

Добавим, что Трамп регулярно призывает Канаду присоединиться к США — такое заявление в последний раз он делал как только Марк Карни был избран новым премьером страны.