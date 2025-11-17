Трамп натякнув, що війська США можуть атакувати Венесуелу

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Держдепартамент США анонсував, що з 24 листопада Сполучені Штати оголосять венесуельський "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією. Глава Білого дому Дональд Трамп уже відреагував на це і дав зрозуміти, що США можуть вдарити по Венесуелі.

Про це повідомляє CNN.

США ухвалили рішення щодо венесуельського картелю

У Держдепі США заявили, що венесуельський картель 24 листопада буде визнано іноземною терористичною організацією.

Як відомо, Вашингтон стверджує, що картель нібито очолює глава Венесуели Ніколас Мадуро та інші високопоставлені чиновники "незаконного режиму Мадуро".

"Ні Мадуро, ні його поплічники, не представляють законний уряд Венесуели. "Картель де лос Солес", що діє спільно з іншими іноземними терористичними організаціями, включно з "Трен де Арагуа" і картелем "Сіналоа", відповідає за акти терористичного насильства на всій території нашої півкулі, а також за незаконний обіг наркотиків у Сполучені Штати і Європу", — заявили в анонсі держдепартаменту.

Трамп не виключає ударів, але допускає переговори

Президент США заявив, що визнання картелю іноземною терористичною організацією дасть змогу американським військовим атакувати активи та інфраструктуру президента Венесуели Ніколаса Мадуро всередині країни.

"Це дозволяє нам це робити, але ми не обіцяли, що ми збираємося це зробити. Можливо, у нас будуть якісь переговори з Мадуро, і подивимося, чим усе закінчиться. Вони хотіли б поговорити", — сказав Дональд Трамп журналістам.

Також він дав зрозуміти, що не читає, що адміністрації потрібен дозвіл Конгресу для потенційних військових дій на території Венесуели. При цьому він сказав, що виступає за інформування законодавців.

"Ми хочемо, щоб Конгрес був залучений у цей процес. Ми не даємо наркотикам проникати в нашу країну... Нам не потрібно отримати їхнє схвалення. Але я думаю, що дати їм дати — це добре", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, днями глава Пентагону Піт Хегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" проти "наркотерористів" біля Венесуели.

Також ми писали, що кілька тижнів тому президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану, щоб ті допомогли модернізувати військові сили країни.