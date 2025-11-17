Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп не виключив ударів по Венесуелі — США зробили крок

Трамп не виключив ударів по Венесуелі — США зробили крок

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:00
Оновлено: 06:35
Трамп натякнув, що війська США можуть атакувати Венесуелу
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Держдепартамент США анонсував, що з 24 листопада Сполучені Штати оголосять венесуельський "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією. Глава Білого дому Дональд Трамп уже відреагував на це і дав зрозуміти, що США можуть вдарити по Венесуелі. 

Про це повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

США ухвалили рішення щодо венесуельського картелю

У Держдепі США заявили, що венесуельський картель 24 листопада буде визнано іноземною терористичною організацією.

Як відомо, Вашингтон стверджує, що картель нібито очолює глава Венесуели Ніколас Мадуро та інші високопоставлені чиновники "незаконного режиму Мадуро".

"Ні Мадуро, ні його поплічники, не представляють законний уряд Венесуели. "Картель де лос Солес", що діє спільно з іншими іноземними терористичними організаціями, включно з "Трен де Арагуа" і картелем "Сіналоа", відповідає за акти терористичного насильства на всій території нашої півкулі, а також за незаконний обіг наркотиків у Сполучені Штати і Європу", — заявили в анонсі держдепартаменту.

Трамп не виключає ударів, але допускає переговори

Президент США заявив, що визнання картелю іноземною терористичною організацією дасть змогу американським військовим атакувати активи та інфраструктуру президента Венесуели Ніколаса Мадуро всередині країни.

"Це дозволяє нам це робити, але ми не обіцяли, що ми збираємося це зробити. Можливо, у нас будуть якісь переговори з Мадуро, і подивимося, чим усе закінчиться. Вони хотіли б поговорити", — сказав Дональд Трамп журналістам.

Також він дав зрозуміти, що не читає, що адміністрації потрібен дозвіл Конгресу для потенційних військових дій на території Венесуели. При цьому він сказав, що виступає за інформування законодавців.

"Ми хочемо, щоб Конгрес був залучений у цей процес. Ми не даємо наркотикам проникати в нашу країну... Нам не потрібно отримати їхнє схвалення. Але я думаю, що дати їм дати — це добре", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, днями глава Пентагону Піт Хегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" проти "наркотерористів" біля Венесуели.

Також ми писали, що кілька тижнів тому президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану, щоб ті допомогли модернізувати військові сили країни.

США наркотики Дональд Трамп наркоторгівля Венесуела Ніколас Мадуро
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації