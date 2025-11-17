Трамп намекнул, что войска США могут атаковать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Госдепартамент США анонсировал, что с 24 ноября Соединенные Штаты объявят венесуэльский "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией. Глава Белого дома Дональд Трамп уже отреагировал на это и дал понять, что США могут ударить по Венесуэле.

США приняли решение по венесуэльскому картелю

В Госдепе США заявили, что венесуэльский картель 24 ноября будет признан иностраннойтеррористической организацией.

Как известно, Вашингтон утверждает, что картель якобы возглавляет глава Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные чиновники "незаконного режима Мадуро".

"Ни Мадуро, ни его приспешники, не представляют законное правительство Венесуэлы. "Картель де лос Солес", действующий совместно с другими иностранными террористическими организациями, включая "Трен де Арагуа" и картель "Синалоа", несет ответственность за акты террористического насилия на всей территории нашего полушария, а также за незаконный оборот наркотиков в Соединённые Штаты и Европу", — заявили в анонсе госдепартамента.

Трамп не исключает ударов, но допускает переговоры

Президент США заявил, что признание картеля иностранной террористической организацией позволит американским военным атаковать активы и инфраструктуру президента Венесуэлы Николаса Мадуро внутри страны.

"Это позволяет нам это делать, но мы не обещали, что мы собираемся это сделать. Возможно, у нас будут какие-то переговоры с Мадуро, и посмотрим, чем все закончится. Они хотели бы поговорить", — сказал Дональд Трамп журналистам.

Также он дал понять, что не читает, что администрации нужно разрешение Конгресса для потенциальных военных действий на территории Венесуэлы. При этом он сказал, что выступает за информирование законодателей.

"Мы хотим, чтобы Конгресс был вовлечен в этот процесс. Мы не даем наркотикам проникать в нашу страну... Нам не нужно получить из одобрение. Но я думаю, что дать им дать — это хорошо", — резюмировал Трамп.

Напомним, на днях глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" против "наркотеррористов" возле Венесуэлы.

Также мы писали, что в пару недель наша президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китая и Ирану, чтобы те помогли модернизировать военные силы страны.