Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав умову, за якої б Путін міг захопити всю Україну

Трамп назвав умову, за якої б Путін міг захопити всю Україну

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 22:45
Дональд Трамп назвав умову, за якої Росія могла захопити усю Україну — заява президента США
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він вважає, що саме його вплив стримує російського диктатора Володимира Путіна від захоплення усієї України.

Про це президент США заявив під час брифінгу в Білому домі у четвер, 14 серпня.

Реклама
Читайте також:

Трамп вважає, що Путін прагне укласти угоду

Американський президент зауважив під час пресконференції, що очільник Кремля хоче досягти домовленостей щодо війни в Україні. Крім того, на думку Трампа, саме його перебування на посаді президента США стало причиною, через яку РФ не вдалося захопити усі українські території.

"Я думаю, що президент Путін хоче бачити угоду. Якби я не був президентом, він би захопив всю Україну", — сказав Трамп.

Глава Білого дому зазначив, що у разі успішного проведення зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня, "ми досить скоро досягнемо миру". Але при негативному результаті саміт припиниться.

"Якщо зустріч із Путіним буде поганою, вона швидко завершиться", — сказав Трамп.

Нагадаємо, під час брифінгу Трамп також заявив про те, що не виключає участь європейських лідерів у тристоронній зустрічі з Зеленським і Путіним.

А також президент США зробив припущення, наскільки вдалою може бути його зустріч з російським диктатором на Алясці.

володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації