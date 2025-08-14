Дональд Трамп назвав умову, за якої Росія могла захопити усю Україну — заява президента США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він вважає, що саме його вплив стримує російського диктатора Володимира Путіна від захоплення усієї України.

Про це президент США заявив під час брифінгу в Білому домі у четвер, 14 серпня.

Реклама

Читайте також:

Трамп вважає, що Путін прагне укласти угоду

Американський президент зауважив під час пресконференції, що очільник Кремля хоче досягти домовленостей щодо війни в Україні. Крім того, на думку Трампа, саме його перебування на посаді президента США стало причиною, через яку РФ не вдалося захопити усі українські території.

"Я думаю, що президент Путін хоче бачити угоду. Якби я не був президентом, він би захопив всю Україну", — сказав Трамп.

Глава Білого дому зазначив, що у разі успішного проведення зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня, "ми досить скоро досягнемо миру". Але при негативному результаті саміт припиниться.

"Якщо зустріч із Путіним буде поганою, вона швидко завершиться", — сказав Трамп.

Нагадаємо, під час брифінгу Трамп також заявив про те, що не виключає участь європейських лідерів у тристоронній зустрічі з Зеленським і Путіним.

А також президент США зробив припущення, наскільки вдалою може бути його зустріч з російським диктатором на Алясці.