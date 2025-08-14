Зустріч на Алясці — Трамп хоче подивитися Путіну в очі

Трамп хоче подивитись Путіну в очі — Білий дім про переговори
Президент США Дональд Трамп хоче подивитися російському диктатору Володимиру Путіну в очі, щоб припинити війну. Він намагається довести цей конфлікт до мирного вирішення.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News.
Що кажуть в Білому домі про переговори на Алясці
Левітт заявила, що Путін просив про завтрашню зустріч із Дональдом Трампом, і президент США хоче "вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення".
"Те, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частково причина, чому він їде. У нього неймовірна інтуїція, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, припинити цю жорстоку війну та відновити мир", — додала прессекретарка Білого дому.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Путін збирається піти на угоду щодо України. Однак він сумнівається у негайному припиненні вогню з боку РФ.
Водночас ЗМІ повідомляли, чому Трамп проти присутності Зеленського. Він боїться, що участь українського президента може ускладнити або навіть зірвати переговори.
