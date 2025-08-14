Зустріч на Алясці — Трамп хоче подивитися Путіну в очі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп хоче подивитися російському диктатору Володимиру Путіну в очі, щоб припинити війну. Він намагається довести цей конфлікт до мирного вирішення.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News.

Реклама

Читайте також:

Що кажуть в Білому домі про переговори на Алясці

Левітт заявила, що Путін просив про завтрашню зустріч із Дональдом Трампом, і президент США хоче "вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення".

"Те, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частково причина, чому він їде. У нього неймовірна інтуїція, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, припинити цю жорстоку війну та відновити мир", — додала прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Путін збирається піти на угоду щодо України. Однак він сумнівається у негайному припиненні вогню з боку РФ.

Водночас ЗМІ повідомляли, чому Трамп проти присутності Зеленського. Він боїться, що участь українського президента може ускладнити або навіть зірвати переговори.