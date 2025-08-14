Видео
Главная Новости дня Трамп хочет посмотреть Путину в глаза — Белый дом о переговорах

Трамп хочет посмотреть Путину в глаза — Белый дом о переговорах

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 18:23
Встреча на Аляске — Трамп хочет посмотреть Путину в глаза
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп хочет посмотреть российскому диктатору Владимиру Путину в глаза, чтобы прекратить войну. Он пытается довести этот конфликт до мирного решения.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Читайте также:

Что говорят в Белом доме о переговорах на Аляске

Левитт заявила, что Путин просил о завтрашней встрече с Дональдом Трампом, и президент США хочет "исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести эту войну до мирного решения".

"То, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это отчасти причина, почему он едет. У него невероятная интуиция, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, прекратить эту жестокую войну и восстановить мир", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Путин собирается пойти на сделку по Украине. Однако он сомневается в немедленном прекращении огня со стороны РФ.

В то же время СМИ сообщали, почему Трамп против присутствия Зеленского. Он боится, что участие украинского президента может осложнить или даже сорвать переговоры.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Белый дом война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
