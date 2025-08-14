Дональд Трамп назвал условие, при котором Россия могла захватить всю Украину — заявление президента США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп сделал новое заявление относительно войны в Украине. Он считает, что именно его влияние сдерживает российского диктатора Владимира Путина от захвата всей Украины.

Об этом президент США заявил во время брифинга в Белом доме в четверг, 14 августа.

Трамп считает, что Путин стремится заключить соглашение

Американский президент отметил во время пресс-конференции, что глава Кремля хочет достичь договоренностей по войне в Украине. Кроме того, по мнению Трампа, именно его пребывание на посту президента США стало причиной, по которой РФ не удалось захватить все украинские территории.

"Я думаю, что президент Путин хочет видеть соглашение. Если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину", — сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что в случае успешного проведения встречи с Путиным на Аляске 15 августа, "мы довольно скоро достигнем мира". Но при отрицательном результате саммит прекратится.

"Если встреча с Путиным будет плохой, она быстро завершится", — сказал Трамп.

Напомним, во время брифинга Трамп также заявил о том, что не исключает участие европейских лидеров в трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

А также президент США сделал предположение, насколько удачной может быть его встреча с российским диктатором на Аляске.