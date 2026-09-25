Трамп після зустрічі із Сі: США та Китай продовжили перемир'я

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп з дружинами. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Глава Білого дому назвав зустріч продуктивною, однак не повідомив про прорив у ключових питаннях між країнами.

Трамп лише повідомив, що країни домовилися про продовження торговельного перемир'я до 10 січня, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на перемовинах. Фото: Reuters

Трамп оцінив переговори із Сі Цзіньпіном

За словами американського президента, переговори були корисними для обох держав. При цьому після зустрічі сторони не оголосили про врегулювання ключових суперечностей між Вашингтоном і Пекіном, зокрема у сферах торгівлі, експортного контролю, Тайваню та штучного інтелекту.

"Відбудуться неймовірні речі", — заявив Трамп після переговорів.

Під час переговорів лідер Китаю повідомив, що вони передадуть США кілька панд, а американський президент розвеселив публіку, коли запропонував використовувати термін "суперінтелект" замість "штучного інтелекту". Сі Цзіньпіну ідея Трампа сподобалася.

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Найбільш конкретним результатом переговорного процесу стало продовження торговельного перемир'я між США та Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що домовленість продовжили на два місяці — до 10 січня. Попередній термін мав завершитися 10 листопада. Продовження терміну дає сторонам додатковий час для переговорів щодо ширшої торговельної угоди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський очікує від США інформації про результати переговорів Трампа із Сі щодо України.

Також Новини.LIVE писав, Трамп разом із першою леді Меланією Трамп особисто зустрів китайського лідера та його дружину Пен Ліюань на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона.