Трамп после встречи с Си: США и Китай продлили перемирие

Си Цзиньпин и Дональд Трамп с супругами. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава Белого дома назвал встречу продуктивной, однако не сообщил о прорыве в ключевых вопросах между странами.

Трамп лишь сообщил, что страны договорились о продлении торгового перемирия до 10 января, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Реклама

Си Цзиньпин и Дональд Трамп на переговорах. Фото: Reuters

Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

По словам американского президента, переговоры были полезными для обоих государств. При этом после встречи стороны не объявили об урегулировании ключевых разногласий между Вашингтоном и Пекином, в частности в сферах торговли, экспортного контроля, Тайваня и искусственного интеллекта.

"Произойдут невероятные вещи", — заявил Трамп после переговоров.

Во время переговоров лидер Китая сообщил, что они передадут США несколько панд, а американский президент развеселил публику, когда предложил использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта". Си Цзиньпину идея Трампа понравилась.

Читайте также:

Наиболее конкретным результатом переговорного процесса стало продление торгового перемирия между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что договоренность продлили на два месяца — до 10 января. Предыдущий срок должен был завершиться 10 ноября. Продление срока дает сторонам дополнительное время для переговоров по более широкому торговому соглашению.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский ожидает от США информацию о результатах переговоров Трампа с Си по Украине.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп лично встретил китайского лидера и его жену Пэн Лиюань на авиабазе Эндрюс вблизи Вашингтона.