Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп назвав Гренландію власністю США та похвалив Данію

Трамп назвав Гренландію власністю США та похвалив Данію

Ua ru
25 жовтня 2026 23:53
Трамп 25 жовтня заявив, що США володіють Гренландією та співпрацюють із Данією Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати володіють Гренландією та співпрацюють із Данією щодо острова. Водночас підписана США, Данією та Гренландією угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія, а також право гренландців на самовизначення.

Про це повідомляє Magno.News, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що сказав Трамп про Гренландію

Американський президент позитивно відгукнувся про Данію та заявив про співпрацю з нею щодо острова.

"Данія була чудовою. Ми володіємо Гренландією, ми працюємо з Данією", — сказав Трамп.

Що передбачає угода щодо Гренландії

Угоду між США, Данією та Гренландією підписали 22 вересня. Документ стосується посилення оборонної співпраці та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія. Також угода закріплює право гренландців на самовизначення.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що близько 69% зареєстрованих виборців у США стурбовані корупцією, зловживанням службовим становищем і конфліктами інтересів в адміністрації Дональда Трампа. За даними опитування Financial Times і Focaldata, майже половина виборців, які підтримали Трампа на виборах 2024 року, також висловили занепокоєння цими питаннями.

Також Новини.LIVE писали, що 25 жовтня Дональд Трамп заявив про намір США вести бізнес і з Україною, і з Росією після завершення війни. Президент США також підтвердив, що спілкувався з Ілоном Маском щодо ситуації в Україні, однак не став розкривати подробиць розмови.

США Дональд Трамп Данія Гренландія власність
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації