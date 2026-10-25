Трамп назвав Гренландію власністю США та похвалив Данію
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати володіють Гренландією та співпрацюють із Данією щодо острова. Водночас підписана США, Данією та Гренландією угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія, а також право гренландців на самовизначення.
Про це повідомляє Magno.News, інформує Новини.LIVE.
Що сказав Трамп про Гренландію
Американський президент позитивно відгукнувся про Данію та заявив про співпрацю з нею щодо острова.
"Данія була чудовою. Ми володіємо Гренландією, ми працюємо з Данією", — сказав Трамп.
Що передбачає угода щодо Гренландії
Угоду між США, Данією та Гренландією підписали 22 вересня. Документ стосується посилення оборонної співпраці та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія. Також угода закріплює право гренландців на самовизначення.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що близько 69% зареєстрованих виборців у США стурбовані корупцією, зловживанням службовим становищем і конфліктами інтересів в адміністрації Дональда Трампа. За даними опитування Financial Times і Focaldata, майже половина виборців, які підтримали Трампа на виборах 2024 року, також висловили занепокоєння цими питаннями.
Також Новини.LIVE писали, що 25 жовтня Дональд Трамп заявив про намір США вести бізнес і з Україною, і з Росією після завершення війни. Президент США також підтвердив, що спілкувався з Ілоном Маском щодо ситуації в Україні, однак не став розкривати подробиць розмови.