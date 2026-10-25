Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати володіють Гренландією та співпрацюють із Данією щодо острова. Водночас підписана США, Данією та Гренландією угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія, а також право гренландців на самовизначення.

Про це повідомляє Magno.News, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що сказав Трамп про Гренландію

Американський президент позитивно відгукнувся про Данію та заявив про співпрацю з нею щодо острова.

"Данія була чудовою. Ми володіємо Гренландією, ми працюємо з Данією", — сказав Трамп.

Що передбачає угода щодо Гренландії

Угоду між США, Данією та Гренландією підписали 22 вересня. Документ стосується посилення оборонної співпраці та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія. Також угода закріплює право гренландців на самовизначення.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що близько 69% зареєстрованих виборців у США стурбовані корупцією, зловживанням службовим становищем і конфліктами інтересів в адміністрації Дональда Трампа. За даними опитування Financial Times і Focaldata, майже половина виборців, які підтримали Трампа на виборах 2024 року, також висловили занепокоєння цими питаннями.

Також Новини.LIVE писали, що 25 жовтня Дональд Трамп заявив про намір США вести бізнес і з Україною, і з Росією після завершення війни. Президент США також підтвердив, що спілкувався з Ілоном Маском щодо ситуації в Україні, однак не став розкривати подробиць розмови.