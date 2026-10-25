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Главная Новости дня Трамп назвал Гренландию собственностью США и похвалил Данию

Трамп назвал Гренландию собственностью США и похвалил Данию

Ua ru
25 октября 2026 23:53
25 октября Трамп заявил, что США владеют Гренландией и сотрудничают с Данией Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты владеют Гренландией и сотрудничают с Данией в отношении этого острова. В то же время соглашение, подписанное США, Данией и Гренландией, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право гренландцев на самоопределение.

Об этом сообщает Magno.News, передает Новини.LIVE.

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Что сказал Трамп о Гренландии

Американский президент положительно отозвался о Дании и заявил о сотрудничестве с ней в отношении острова.

"Дания была великолепна. Мы владеем Гренландией, мы работаем с Данией", — сказал Трамп.

Что предусматривает соглашение по Гренландии

Соглашение между США, Данией и Гренландией было подписано 22 сентября. Документ касается укрепления сотрудничества в области обороны и подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания. Также соглашение закрепляет право гренландцев на самоопределение.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что около 69% зарегистрированных избирателей в США обеспокоены коррупцией, злоупотреблением служебным положением и конфликтами интересов в администрации Дональда Трампа. По данным опроса Financial Times и Focaldata, почти половина избирателей, поддержавших Трампа на выборах 2024 года, также выразили обеспокоенность этими вопросами.

Также Новини.LIVE писали, что 25 октября Дональд Трамп заявил о намерении США вести бизнес как с Украиной, так и с Россией после завершения войны. Президент США также подтвердил, что общался с Илоном Маском по поводу ситуации в Украине, однако не стал раскрывать подробности разговора.

США Дональд Трамп Дания Гренландия собственность
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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