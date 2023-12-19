Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Трамп налаштований змінити зовнішню політику США щодо України, Китаю та НАТО arrow

Трамп налаштований змінити зовнішню політику США щодо України, Китаю та НАТО

19 грудня 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дональд Трамп хоче змінити політику США щодо України - деталі
Екс-президент США Дональд Трамп. Фото: Vincent Alban/Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році, ймовірно, буде кардинальна зміна політики Америки з низки ключових питань. Очікується, що Трамп переосмислить підхід США до конфлікту в Україні, перегляне торговельні зв'язки з Китаєм та роль країни в НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Плани Трампа щодо зовнішньої політики США

Reuters вказує на те, що Трамп планує досягти цих змін, замінивши ключових фігур у Пентагоні, ЦРУ та Державному департаменті.

За словами помічників і дипломатів, потенційні кроки Трампа можуть призвести до великих змін у політиці США щодо багатьох важливих питань. Це включає як підхід до ситуації в Україні, так і торговельні відносини з Китаєм.

Також передбачається, що ці зміни можуть вплинути на роботу федеральних органів влади, які здійснюють та інколи регулюють зовнішню політику США.

Чи готовий Трамп дотримуватися зобов'язань США

За словами європейських дипломатів, існують сумніви щодо готовності Трампа дотримуватися зобов'язань США щодо захисту союзників, а також серйозних побоювань щодо припинення фінансової підтримки України.

Водночас очікується посилення напруженості у відносинах з Китаєм, включаючи можливість нової торгової війни. Трамп вже заявляв про намір у свій другий термін скасувати режим найбільшого сприяння, який знижує торговельні бар'єри з Китаєм.

Нагадаємо, що в деяких країнах Європи побоюються перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, адже через це може збільшитись ризик розвалу НАТО. Це може також призвести до скасування допомоги для України.

Тим часом син Дональд Трамп-молодший заявив, що Україна вже програла у війні з Росією. На його думку, США мають призупинити фінансову підтримку України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі