Дональд Трамп хочет изменить политику США по Украине - детали

Трамп настроен изменить внешнюю политику США по Украине, Китаю и НАТО
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, последует кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.
Об этом сообщает Reuters.
Планы Трампа по поводу внешней политики США
Reuters указывает на то, что Трамп планирует добиться этих изменений, заменив ключевых фигур в Пентагоне, ЦРУ и Государственном департаменте.
По словам помощников и дипломатов, потенциальные шаги Трампа могут привести к обширным изменениям в политике США по множеству важных вопросов. Это включает в себя как подход к ситуации в Украине, так и торговые отношения с Китаем.
Также предполагается, что эти изменения могут повлиять на работу федеральных органов власти, которые осуществляют и иногда регулируют внешнюю политику США.
Готов ли Трамп соблюдать обязательства США
По словам европейских дипломатов, существуют сомнения в готовности Трампа соблюдать обязательства США по защите союзников, а также серьезные опасения относительно прекращения финансовой поддержки Украины.
В то же время, можно ожидать усиления напряженности в отношениях с Китаем, включая возможность новой торговой войны. Трамп уже заявлял о намерении в свой второй срок отменить режим наибольшего благоприятствования, снижающий торговые барьеры с Китаем.
Напомним, что в некоторых странах Европы опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь из-за этого может увеличиться риск развала НАТО. Это может также привести к отмене помощи для Украины.
Тем временем, сын Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. По его мнению, США должны приостановить финансовую поддержку Украины.
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