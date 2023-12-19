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Трамп настроен изменить внешнюю политику США по Украине, Китаю и НАТО

19 декабря 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дональд Трамп хочет изменить политику США по Украине - детали
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Vincent Alban/Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, последует кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

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Reuters указывает на то, что Трамп планирует добиться этих изменений, заменив ключевых фигур в Пентагоне, ЦРУ и Государственном департаменте.

По словам помощников и дипломатов, потенциальные шаги Трампа могут привести к обширным изменениям в политике США по множеству важных вопросов. Это включает в себя как подход к ситуации в Украине, так и торговые отношения с Китаем.

Также предполагается, что эти изменения могут повлиять на работу федеральных органов власти, которые осуществляют и иногда регулируют внешнюю политику США.

Готов ли Трамп соблюдать обязательства США

По словам европейских дипломатов, существуют сомнения в готовности Трампа соблюдать обязательства США по защите союзников, а также серьезные опасения относительно прекращения финансовой поддержки Украины.

В то же время, можно ожидать усиления напряженности в отношениях с Китаем, включая возможность новой торговой войны. Трамп уже заявлял о намерении в свой второй срок отменить режим наибольшего благоприятствования, снижающий торговые барьеры с Китаем.

Напомним, что в некоторых странах Европы опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь из-за этого может увеличиться риск развала НАТО. Это может также привести к отмене помощи для Украины.

Тем временем, сын Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. По его мнению, США должны приостановить финансовую поддержку Украины.

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