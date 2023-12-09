Европейские страны опасаются распада НАТО в случае победы Трампа на выборах, — NYT

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar

В некоторых странах Европы опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь из-за этого может увеличиться риск развала НАТО. Это может также привести к отмене помощи для Украины.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников.

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По словам чиновников, возвращение Дональда Трампа может означать "отдаление США от Европы и уничтожение НАТО".

"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", — подчеркнул экс-головнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.

В издании отмечают, что из-за этого послы Европы и представители аналитических центров посещают тайно соратников Трампа, чтобы лучше узнать о его планах.

Напомним, ранее сын экспрезидента США Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. По его мнению, США должны приостановить финансовую поддержку Украины.