Европейские страны опасаются распада НАТО в случае победы Трампа на выборах, — NYT
В некоторых странах Европы опасаются победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь из-за этого может увеличиться риск развала НАТО. Это может также привести к отмене помощи для Украины.
Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников.
Что говорят чиновники о возможном президентстве Трампа
По словам чиновников, возвращение Дональда Трампа может означать "отдаление США от Европы и уничтожение НАТО".
"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", — подчеркнул экс-головнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.
В издании отмечают, что из-за этого послы Европы и представители аналитических центров посещают тайно соратников Трампа, чтобы лучше узнать о его планах.
Напомним, ранее сын экспрезидента США Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. По его мнению, США должны приостановить финансовую поддержку Украины.
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