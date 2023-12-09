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Європейські країни побоюються розпаду НАТО у разі перемоги Трампа на виборах, — NYT

9 грудня 2023 23:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Європейські країни побоюються розпаду НАТО у разі перемоги Трампа на виборах, — NYT
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У деяких країнах Європи побоюються перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США, адже через це може зрости ризик розвалу НАТО. Також це може призвести до скасування допомоги для України.

Про це пише The New York Times, посилаючись на європейських чиновників.

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За словами посадовців, повернення Дональда Трампа може означати "віддалення США від Європи та знищення НАТО".

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", — наголосив ексголовнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс.

У виданні зазначають, що через це посли Європи та представники аналітичних центрів відвідують таємно соратників Трампа, аби краще дізнатися про його плани.

Нагадаємо, раніше син експрезидента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Україна вже програла у війні з Росією. На його думку, США повинні зупинити фінансову підтримку України.

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