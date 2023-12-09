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Син Трампа зробив скандальну заяву щодо війни в Україні

9 грудня 2023 12:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Син Трампа зробив скандальну заяву щодо війни в Україні
Дональд Трамп-молодший. Фото: picture-alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Україна вже програла у війні з Росією. На його думку, США повинні зупинити фінансову підтримку України.

Про це пише Newsweek.

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Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України та заявив, що Україна "вже програла" Росії.

На своїй сторінці в X він написав, що США не потрібно продовжувати фінансувати нескінченну війну, в якій "немає шляху до перемоги".

Допис Дональда Трампа-молодшого
Допис Дональда Трампа-молодшого

Таким чином він відповів на суперечливі заяви колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона, який процитував можливі коментарі міністра оборони Ллойда Остіна, що американські "дядьки, двоюрідні брати і сини" будуть відправлені воювати в Україну, якщо не буде продовжено належне військове фінансування країни.

Білий дім і Остін не прокоментували звинувачення Карлсона, який заявив, що коментар був зроблений на "засекреченому брифінгу".

Нагадаємо, що у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо США припинять підтримку України у війні проти Росії, то їм доведеться заплатити власною кров'ю. Президент РФ Путін саме на це і розраховує.

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