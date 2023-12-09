Сын Трампа сделал скандальное заявление о войне в Украине
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. По его мнению, США должны остановить финансовую поддержку Украины.
Об этом пишет Newsweek.
Трам-младший критикует помощь США Украине
Дональд Трамп-младший подверг критике внешнюю политику США в отношении Украины и заявил, что Украина "уже проиграла" России.
На своей странице в X он написал, что США не нужно продолжать финансировать нескончаемую войну, в которой "нет пути к победе".
Таким образом он ответил на противоречивые заявления бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, процитировавшего возможные комментарии министра обороны Ллойда Остина, что американские "дяди, двоюродные братья и сыновья" будут отправлены воевать в Украину, если не будет продолжено должное военное финансирование страны.
Белый дом и Остин не прокомментировали обвинения Карлсона, заявившего, что комментарий был сделан на "засекреченном брифинге".
Напомним, что в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.
В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США прекратят поддержку Украины в войне против России, то им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.
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