Трамп заявив, що військовий бюджет у 2027 році має становити 1,5 трлн доларів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що 2027 року військовий бюджет Сполучених Штатів має становити не 1 трлн доларів, а цілих 1,5 трлн доларів. Він вважає, що це дасть змогу США забезпечити собі безпеку незалежно від того, яким буде противник.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про збільшення військового бюджету

За слова президента США, він дійшов висновку про необхідність збільшити військові витрати після довгих і складних переговорів, які він провів із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками.

"Наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не 1 трлн доларів, а 1,5 трлн доларів. Це дасть нам змогу створити "військову систему мрії", на яку ми давно маємо право, і, що ще важливіше, яка забезпечить нам безпеку і захист, незалежно від противника", — пише глава Білого дому.

Трамп додав, що якби не величезні суми, які США отримують завдяки митам проти інших країн, то він би залишився на цифрі 1 трлн доларів. Але завдяки митним зборам і величезним доходам від них — США можуть "легко досягти цифри в 1,5 трлн доларів, що було б немислимо в минулому.

До слова, тут президент США знову знайшов можливість покритикувати колишнього главу держави. Він каже, що вищеописаний військовий бюджет був немислимий у минулому, особливо рік тому, під час "адміністрації сонного Джо Байдена, найгіршого президента в історії нашої країни".

"Ми можемо легко досягти цифри в 1,5 трильйона доларів і водночас створити безпрецедентну військову міць, а також мати змогу одночасно погасити борг і виплатити суттєві дивіденди патріотам із середнім доходом у нашій країні", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, кілька тижнів тому, у другій половині грудня, президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет країни на майже 1 трлн доларів.

Також ми писали, що в листопаді глава Кремля Володимир Путін теж затвердив бюджет на 2026 рік. У ньому щонайменше третину грошей буде спрямовано на фінансування війни та силового апарату.