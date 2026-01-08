Видео
Главная Новости дня Трамп хочет увеличить военный бюджет США до 1,5 трлн долларов

Трамп хочет увеличить военный бюджет США до 1,5 трлн долларов

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 04:13
Трамп заявил, что военный бюджет в 2027 году должен составлять 1,5 трлн долларов
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году военный бюджет Соединенных Штатов должен составлять не 1 трлн долларов, а целых 1,5 трлн долларов. Он считает, что это позволит США обеспечить себе безопасность независимо от того, каков будет противник.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Читайте также:

Что сказал Трамп от увеличении военного бюджета

По слова президента США, он пришел к выводу о необходимости увеличить военные расходы после долгих и сложных переговоров, которые он провел с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями.

"Наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 трлн долларов, а 1,5 трлн долларов. Это позволит нам создать "военную систему мечты", на которую мы давно имеем право, и, что еще важнее, которая обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника", — пишет глава Белого дома.

Трамп добавил, что если бы не огромные суммы, которые США получают благодаря пошлинам против других стран, то он бы остался на цифре 1 трлн долларов. Но благодаря таможенным пошлинам и огромным доходам от них - США могут "легко достичь цифры в 1,5 трлн долларов, что бы было бы немыслимо в прошлом.

К слову, тут президент США вновь нашел возможность покритиковать бывшего главу государства. Он говорит, что вышеописанный военный бюджет был немыслим в прошлом, особенно год назад, во время "администрации сонного Джо Байдена, худшего президента в истории нашей страны".

"Мы можем легко достичь цифры в 1,5 триллиона долларов и в то же время создать беспрецедентную военную мощь, а также иметь возможность одновременно погасить долг и выплатить существенные дивиденды патриотам со средним доходом в нашей стране", — резюмировал Трамп.

Напомним, несколько недель назад, во второй половине декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны на почти 1 трлн долларов.

Также мы писали, що в ноябре глава Кремля Владимир Путин тоже утвердил бюджет на 2026 год. В нем минимум треть денег будет направлена на финансирование войны и силового аппарата.

США Дональд Трамп армия бюджет безопасность Америка
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
