Главная Новости дня Путин рекордно увеличил бюджет на армию — народ РФ затянул пояса

Путин рекордно увеличил бюджет на армию — народ РФ затянул пояса

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 04:39
Рекордный со времен СССР — Путин подписал бюджет для армии РФ на 2026 год
Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Диктатор РФ Владимир Путин утвердил бюджет РФ на 2026 год, в котором по меньшей мере треть всех средств будет направлена на финансирование войны и силового аппарата. Это являются рекордными военными расходами со времен Советского Союза.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Соцсфера сокращается — "оборона" и "силовики" получают триллионы

Для обеспечения роста военных расходов власти страны-агрессора были вынуждены сократить финансирование социальной сферы. В бюджете на 2026 год запланированы беспрецедентные расходы на силовой блок:

  • на статью "оборона" россияне потратят почти 13 триллионов рублей (166,84 миллиарда долларов);
  • на силовые структуры будет выделено чуть менее 4 триллионов рублей (51,17 миллиарда долларов).

"Глубинный народ" затягивает пояса

Российские граждане массово переходят в режим экономии, сокращая расходы на продукты питания из-за инфляции, которая, по словам потребителей, в разы превышает официальные цифры Росстата.

Индекс расходов на продовольственные товары, который составляет "Сбербанк" РФ, на основе транзакций десятков миллионов своих клиентов, с апреля по ноябрь упал почти в 5 раз. В реальном выражении — с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 7%, — расходы на еду начали сокращаться — на 3,5% год к году.

С начала войны, по официальным оценкам, цены в России выросли примерно на 40%. Но в реальности средний чек еженедельного похода в магазин за продуктами за последние годы как минимум удвоился.

Оппозиционные СМИ РФ акцентируют, что оборона выросла почти вдвое больше социальной политики. Темп роста оборонных расходов составил 90% за три года. Образование и здравоохранение в РФ недофинансированы или в стагнации.

Реакция ЦПД Украины на рекордный бюджет армии РФ

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) Украины прокомментировал бюджетное планирование Кремля, отметив, что эти действия подтверждают отсутствие намерений России по мирному урегулированию.

"Все действия россиян в планировании 2026 года по ВПК, финансированию оборонного сектора, призыву срочников (их будут вербовать на контракт) и события на фронте свидетельствуют, что РФ не сильно готовится к миру от слова совсем", — отметили в ЦПД Украины.

Таким образом, бюджет на 2026 год фиксирует приоритет Кремля на продолжении агрессивной войны против Украины.

Напомним, несмотря на заявления Путина об окончании войны, Россия продолжает ежедневно атаковать Украину. В частности, в ночь на 27 ноября оккупанты запустили 142 ударные дроны. А в ночь на 25 ноября захватчики массированно наносили удары по Киеву, в результате чего погибли семь человек.

Ранее в РФ заявили, что не рассматривают никаких уступок в рамках мирных переговоров по завершению войны против Украины.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
