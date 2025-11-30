Відео
Путін рекордно збільшив бюджет на армію — народ РФ затягнув паски

Путін рекордно збільшив бюджет на армію — народ РФ затягнув паски

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 04:39
Рекордний з часів СРСР — Путін підписав бюджет для армії РФ на 2026 рік
Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Диктатор РФ Володимир Путін затвердив бюджет РФ на 2026 рік, у якому щонайменше третина всіх коштів буде спрямована на фінансування війни та силового апарату. Це є рекордними військовими видатками з часів Радянського Союзу.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Соцсфера скорочується — "оборона" та "силовики" отримують трильйони

Для забезпечення зростання військових витрат влада країни-агресора була змушена скоротити фінансування соціальної сфери. У бюджеті на 2026 рік заплановані безпрецедентні витрати на силовий блок:

  • на статтю "оборона" росіяни витратять майже 13 трильйонів рублів (166,84 мільярда доларів);
  • на силові структури буде виділено трохи менше 4 трильйонів рублів (51,17 мільярда доларів).

"Глибинний народ" затягує паски

Російські громадяни масово переходять у режим економії, скорочуючи витрати на продукти харчування через інфляцію, яка, за словами споживачів, у рази перевищує офіційні цифри Росстату.

Індекс витрат на продовольчі товари, який складає "Сбербанк" РФ, на основі транзакцій десятків мільйонів своїх клієнтів, з квітня по листопад впав майже в 5 раз. В реальному вираженні — з врахуванням інфляції, яку Росстат оцінює в 7%, — витрати на їду почали скорочуватися — на 3,5% рік до року.

З початку війни, за офіційними оцінками, ціни в Росії зросли приблизно на 40%. Але в реальності "середній чек щотижневого походу в магазин за продуктами за останні роки як мінімум подвоївся.

Опозиційні ЗМІ РФ акцентують, що оборона зросла майже вдвічі більше за соціальну політику. Темп зростання оборонних витрат становив 90% за три роки. Освіта та охорона здоров'я у РФ недофінансовані або в стагнації.

Реакція ЦПД України на рекордний бюджет армії РФ

Центр протидії дезінформації (ЦПД) України прокоментував бюджетне планування Кремля, зазначивши, що ці дії підтверджують відсутність намірів Росії щодо мирного врегулювання.

"Усі дії росіян у плануванні 2026 року щодо ВПК, фінансування оборонного сектору, призову строковиків (їх будуть вербувати на контракт) і події на фронті свідчать, що РФ не сильно готується до миру від слова зовсім", — зазначили у ЦПД України.

Таким чином, бюджет на 2026 рік фіксує пріоритет Кремля на продовженні агресивної війни проти України.

Нагадаємо, попри заяви Путіна щодо закінчення війни, Росія продовжує щодня атакувати Україну. Зокрема, у ніч проти 27 листопада окупанти запустили 142 ударні дрони. А у ніч проти 25 листопада загарбники масовано завдавали ударів по Києву, внаслідок чого загинули семеро людей.

Раніше у РФ заявили, що не розглядають жодних поступок у рамках мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

росія володимир путін бюджет війна в Україні армія РФ мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
