Трамп оголосив про наміри примиритись з Китаєм та Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що за його президентства на Близькому Сході не було війни, а Росія б не напала на Україну, якби він залишився на посаді. Він оголосив про свої наміри "знизити напругу" між країнами, зокрема, з Китаєм та Росією.

Про це він сказав під час виступу на пресконференції з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

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"Якби я міг допомогти, я б із задоволенням допоміг, тому що це має бути припинено. Коли я йшов чотири роки тому, у нас не було, нічого цього, у нас не було і 7 жовтня в Ізраїлі — справжньої катастрофи. Іран нічого не збирався робити. Вони були повністю розорені. У них не було грошей на ХАМАС або на Хезболлу. І ось тепер я повертаюся, а весь світ у вогні. Тому я маю загасити всі пожежі, але після того, як я загашу пожежі, я зустрінуся з Китаєм, і я зустрінуся з Росією, і ми подивимося, чи зможемо ми деескалувати це. Ми можемо знизити це у військовій галузі, особливо в тому, що стосується ядерної зброї", — сказав Дональд Трамп.

Водночас прем'єр-міністр Індії Наренда Моді заявив, що його країна не займає нейтральної позиції у питанні закінчення війни.

"Я відвідав обидві країни. Багато людей помиляються і вважають, що Індія нейтральна. Я хотів би пояснити: Індія не нейтральна. Ми зайняли сторону миру. Це не епоха війни. Рішення не можуть бути знайдені на полі бою. Зрештою, необхідно сісти за стіл переговорів, і Індія постійно докладала зусиль, щоб були переговори, які відбувалися там, де були присутні обидві сторони. І я підтримую і вітаю зусилля президента Трампа, і я хотів би, щоб він домігся успіху якомога швидше", — висловився він у відповідь.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував тристоронню зустріч США, Росії та України у Саудівській Аравії.

Також стало відомо, що США збільшать постачання зброї для Індії і можуть застосувати нові санкції та навіть військову силу проти Росії.