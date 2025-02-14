Трамп заявив, що США збільшать постачання військової техніки Індії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати збільшать постачання військової техніки Індії, включно з майбутніми поставчаннями винищувачів F-35. Мова йде про мільярди доларів у рамках нового оборонного партнерства.

Про це повідомляє CNN

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Після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі 13 лютого, Трамп заявив, що витрати на оборону є частиною програми з "поглиблення всіх аспектів нашого партнерства і нашої дружби".

"Ми також докладаємо шлях до того, щоб у кінцевому підсумку постачати Індії винищувачі-невидимки F-35", — сказав Трамп.

За словами перекладача, Моді заявив, що США "відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності Індії" і, як партнери, країни завдяки новим технологіям та обладнанню розширять свої можливості.

Нагадаємо, що глава Пентагону Піт Хегсет не виключив того, що президент США Дональд Трамп може передати Україні ядерну зброю.

Також ми писали, що в четвер Трамп представив план щодо підвищення мит США стосовно всіх своїх торгових партнерів.