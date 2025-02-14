Трамп представив план мит проти всіх торгових партнерів США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 13 лютого, президент США Дональд Трамп представив план щодо підвищення мит Штатів стосовно своїх торгових партнерів. Мова про ідентичний рівень, який інші країни стягують з імпорту зі США.

Про це повідомляє Associated Press.

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"Я вирішив з метою справедливості, що введу відповідний тариф. Це справедливо для всіх. Жодна інша країна не може скаржитися", — сказав Трамп.

Нова адміністрація США наполягає на тому, що її нові тарифи керують можливості американських та іноземних виробників конкурувати. Однак відповідно до чинного законодавства, нові податки, найімовірніше, сплачуватимуть американські споживачі чи підприємства безпосередньо напряму, або у формі вищих цін. Ставки, які будуть стягуватися, будуть вивчатися протягом майбутніх тижнів, що може створити потенційний простір для розв'язання проблем або продовжити ступінь напруженості та невизначеності.

Підвищення тарифів буде індивідуально для кожної країни з частковою метою почати нові торговельні переговори. У свою чергу, інші країни також можуть відчути необхідність відповісти власним підвищенням тарифів на американські товари. У результаті Трампу, можливо, доведеться знайти способи заспокоїти споживачів і бізнес, щоб протистояти будь-якій невизначеності, спричиненій його тарифами.

"Це неминуче означатиме вищі тарифи, а отже, і вищі податки для американських споживачів і виробників", — сказав президент США.

AP також пише, що політика тарифів може легко обернутися проти Трампа, якщо його програма призведе до зростання інфляції та засідання зростання економіки.

Нагадаємо, днями Трамп заявив про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію в США. Незабаром він підписав відповідний указ, який набуде чинності 12 березня. Наразі немає жодних винятків для жодної з країн, щоб уникнути тарифів.

Також ми писали, що ціни на золото встановили новий рекорд, коли Трамп оголосив про нові мита на імпорт сталі та алюмінію.