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Трамп введет пошлины против всех торговых партнеров США

14 февраля 2025 02:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп представил план пошлин против всех торговых партнеров США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В четверг, 13 февраля, президент США Дональд Трамп представил план по повышению пошлин Штатов в отношении своих торговых партнеров. Речь идет об идентичном уровне, который другие страны взимают с импорта из США.

Об этом сообщает Associated Press.

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"Я решил в целях справедливости, что введу ответный тариф. Это справедливо для всех. Ни одна другая страна не может жаловаться", — сказал Трамп.

Новая администрация США настаивает на том, что ее новые тарифы управляют возможности американских и иностранных производителей конкурировать. Однако в соответствии с действующим законодательством, новые налоги, скорее всего, будут платить американские потребители или предприятия напрямую, либо в форме более высоких цен. Ставки, которые будут взиматься, будут изучаться в течение предстоящих недель, что может создать по потенциальное пространство для решения проблем или продлить степень напряженности и неопределенности.

Повышение тарифов будет индивидуально для каждой страны с частичной целью начать новые торговые переговоры. В свою очередь, другие страны также могут почувствовать необходимость ответить собственным повышением тарифов на американские товары. В результате Трампу, возможно, придется найти способы успокоить потребителей и бизнес, чтобы противостоять любой неопределенности , вызванной его тарифами.

"Это неизбежно будет означать более высокие тарифы, а значит, и более высокие налоги для американских потребителей и производителей", — сказал президент США.

AP также пишет, что политика тарифов может легко обернуться против Трампа, если его программа приведет к росту инфляции и заседанию роста экономики.

Напомним, на днях Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия в США. Вскоре он подписал соответствующий указ, который вступит в силу 12 марта. На данный момент нет никаких исключений ни для одной из стран, чтобы избежать тарифов.

Также мы писали, что цены на золото установили новый рекорд, когда Трамп объявил о новых пошлинах импорт стали и алюминия.

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