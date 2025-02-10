Трамп введет пошлины на импорт стали и алюминия в США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. Он также отметил, что готов предоставить более подробную информацию об этом плане уже на следующий день.

Об этом пишет POLITICO.

Читайте также:

В США введут пошлины на импорт стали и алюминия

"Любая сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет облагаться 25-процентным тарифом, и алюминий также", — заявил Трамп.

Основными поставщиками стали в США являются Мексика и Канада, при этом наибольший объем алюминия поступает именно из Канады. Во время своего первого президентского срока Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные на алюминий, которые касались Канады, Мексики и Европейского Союза.

Через год США заключили соглашение с Мексикой и Канадой об отмене этих пошлин. Зато пошлины на европейские металлы оставались в силе до 2021 года.

Напомним, что 2 февраля президент США ввел пошлины на товары, которые импортируются из Канады, Мексики и Китая. Для Мексики и Канады пошлины будут 25%, а для Китая — 10%. Они начнут действовать с 4 февраля.

Но после США отсрочили введение пошлин на товары из Канады и Мексики. К вопросу повышения налогов вернутся через 30 дней.

Также Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на тарифные ограничения, введенные Трампом. Они касались энергетических ресурсов США — нефти, угля и газа.