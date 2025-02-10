Трамп введе мита на імпорт сталі та алюмінію до США

Трамп анонсував мита на імпорт сталі та алюмінію до США
Президент США Дональд Трамп заявив про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Він також зазначив, що готовий надати більш детальну інформацію про цей план вже наступного дня.
Про це пише POLITICO.
У США введуть мита на імпорт сталі та алюмінію
"Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, буде обкладатися 25-відсотковим тарифом, і алюміній також", — заявив Трамп.
Основними постачальниками сталі в США є Мексика та Канада, при цьому найбільший обсяг алюмінію надходить саме з Канади. Під час свого першого президентського терміну Трамп ввів 25-відсоткові тарифи на сталь і 10-відсоткові на алюміній, які стосувалися Канади, Мексики та Європейського Союзу.
Через рік США уклали угоду з Мексикою та Канадою про скасування цих мит. Натомість мита на європейські метали залишалися в силі до 2021 року.
Нагадаємо, що 2 лютого президент США ввів мита на товари, які імпортуються з Канади, Мексики та Китаю. Для Мексики та Канади мита будуть 25%, а для Китаю — 10%.
Але після США відтермінували введення мит на товари з Канади та Мексики. До питання підвищення податків повернуться за 30 днів.
Також Китай ввів мита на американські товари у відповідь на тарифні обмеження, запроваджені Трампом. Вони стосувалися енергетичних ресурсів США — нафти, вугілля та газу.
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