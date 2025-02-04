Мита Китаю на нафту, газ і вугілля зі США – що відомо

Президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Китай запровадив мита на американські товари у відповідь на тарифні обмеження, які ввів президент США Дональд Трамп. Обмеження торкнулися американських енергоносіїв — нафти, вугілля та газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Китай оголосив про запровадження нових мит та обмежень на експорт у відповідь на дії США. Серед нових заходів — 15% мита на американське вугілля та скраплений газ, а також 10% мита на нафту і сільськогосподарську техніку зі США.

Окрім цього, Пекін вводить контроль на експорт таких матеріалів, як вольфрам, телур, вісмут, молібден та індій.

У Міністерстві торгівлі КНР розкритикували рішення Вашингтона щодо підвищення тарифів, наголосивши, що це порушує правила Світової організації торгівлі, не вирішує внутрішніх проблем США і лише ускладнює двосторонні економічні відносини.

Також у Китаї розпочали розслідування проти Google через можливі порушення антимонопольного законодавства.

Водночас Трамп планує переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо можливої відстрочки 10% тарифу.

Нагадаємо, США відклали введення мит на товари з Канади, які запровадили раніше.