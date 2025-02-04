Мита для Китаю — Трамп хоче поговорити зі Цзіньпіном

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з очільником Китаю Сі Цзіньпіном, піднявши ймовірність потенційної відстрочки 10% тарифу, який має набути чинності через кілька годин після того, як він відклав мита на товари з Канади та Мексики. Ймовірно, це станеться у найближчі 24 години.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Мита проти Китаю

Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні 3 лютого, Трамп сказав, що переговори з Китаєм відбудуться "ймовірно, протягом наступних 24 годин". На вихідних він оголосив, що мита для Китаю набудуть чинності о 12:00 у вівторок, 4 лютого.

"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, мита будуть дуже, дуже значними", — сказав президент США.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп планує поговорити з Сі Цзіньпіном про "незаконний китайський фентаніл, який щороку вбиває десятки тисяч американців".

"Президент дуже чітко дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося цього терпіти. І я також хочу додати, що багато мит Трампа з його першого терміну все ще діють", — сказала вона.

Агентство зазначило, що для Китаю угода про розподіл власності на додаток TikTok, що належить Пекіну, ймовірно, також буде на порядку денному переговорів лідерів країн.

Що передувало

Нагадаємо, 2 лютого президент США ввів мита на товари, які імпортуються з Канади, Мексики та Китаю. Для Мексики та Канади мита будуть 25%, а для Китаю — 10%. Вони почнуть діяти з 4 лютого.

Однак незадовго після цього США відклали введення мит на товари з Канади щонайменше на 30 днів. Це сталося після розмови канадського прем'єра Джастіна Трюдо та Дональда Трампа.

Крім того, ще під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити "драконівські" мита на товари з ЄС. Він був незадоволений ситуацією зі складним постачанням американських товарів в Європу.